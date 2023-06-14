

Внесены изменения в процесс регистрации в детских садах Тбилиси

14.06.2023 12:21





«Еще одна приоритетная группа будет добавлена к процессу регистрации в тбилисских детских садах в 2023-2024 учебном году», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства муниципалитета.



По его словам, по новому правилу регистрация в детские сады будет осуществляться в три этапа.



«При регистрации выделяются социальные группы, которым отдается приоритет. К этим группам добавятся дети работников муниципальных детских садов, потому что эти люди так же нуждаются в поддержке и создании условий для выполнения своих обязанностей, как и представители любой другой профессии», — сказал Каха Каладзе.



По словам мэра Тбилиси, до сих пор на первом этапе велась регистрация приоритетных социальных групп, а на втором этапе шла общая регистрация.



«На первом этапе будут зарегистрированы дети, представляющие приоритетные социальные группы, на втором этапе будут зарегистрированы дети, зарегистрированные на территории муниципалитета Тбилиси, а на третьем этапе будет объявлена всеобщая регистрация. Мы подадим заявку в сакребуло на указанные изменения, и после одобрения в июле начнем процесс регистрации», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, кроме того, муниципалитет продолжает строительство детских садов современных стандартов.



«Строительство детских садов современных стандартов продолжается. В сентябре в Тбилиси появятся три новых детских сада. Всего на данном этапе ведется строительство 10 детских садов и капитальный ремонт двух», — отметил Каха Каладзе.





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