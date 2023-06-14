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Национальное исполнительное бюро выселило семью из квартиры в Тбилиси
14.06.2023 17:38
Национальное исполнительное бюро выселило семью в поселке Вазисубани в Тбилиси.
Как рассказала телекомпании «Формула» выселенная женщина, у нее двое малолетних детей, и их единственный доход — социальная помощь. Женщина говорит, что квартира была продана с аукциона из-за неуплаты долга.
Как рассказали Netgazeti в Национальном исполнительном бюро, исполнительный лист был получен от суда о выселении семьи еще в 2020 году, однако в соответствии с законом и исходя из моральных принципов выселение несколько раз откладывалось.
В Национальном бюро исполнения говорят, что полгода назад семья попросила срок в несколько месяцев на поиск альтернативного жилья, когда в указанные сроки они этого не сделали, семью пришлось выселить.
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