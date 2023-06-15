

Единые национальные экзамены начнутся 3 июля

15.06.2023 13:54





По информации Национального центра оценок и экзаменов, Единые национальные экзамены начнутся 3 июля экзаменом по грузинскому языку и литературе, а завершатся 26 июля экзаменом по физике.



По информации центра, на ЕНЭ зарегистрировалось рекордное количество абитуриентов — более 45 000, более 3 000 студентов изъявили желание участвовать в конкурсе студенческих грантов, более 10 000 кандидатов прошли регистрацию для общих магистрантских экзаменов.



Статистика факультативных предметов в 2023 году по выбору абитуриентов такова: историю выбрали около 22 200 абитуриентов; математику – более 15 700 абитуриентов; биологию – более 3600 абитуриентов; химию – более 2600 абитуриентов; географию – более 2200 абитуриентов; физику – до 700 абитуриентов; литературу – ​​до 1300 абитуриентов; гражданское образование – более 2000 абитуриентов; более 300 абитуриентов выбрали изобразительное и прикладное искусство.



В 2023 году по всей Грузии будет открыто 24 экзаменационных центра. Центры будут функционировать в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави и Хуло. По информации Национального центра оценок и экзаменов, в этом году экзаменационный центр впервые откроется в Амбролаури.



«Национальный центр оценок и экзаменов также информирует экзаменующихся о том, что в этом году на экзаменах больше не действуют ковид-регуляции. Лица, которые будут болеть инфекционными заболеваниями на момент начала экзаменов, должны обратиться до экзамена на горячую линию центра по телефону (995 32) 2 47 33 33 и предоставить соответствующие медицинские документы в Национальный центр оценок и экзаменов (адрес: Э. Миндели №9), чтобы они могли сдать экзамен в специально организованном экзаменационном секторе», — заявляют в Национальном центре оценок и экзаменов.







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