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Кварацхелия не будет играть на Чемпионате Европы среди молодёжных команд


15.06.2023   17:57


Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не сыграет на Чемпионате Европы по футболу среди молодёжных команд, который пройдет в Грузии и Румынии. Об этом футболист сообщил в социальной сети.

Отметим, что Кварацхелия включён в расширенный список футболистов, заявленных на турнир. Однако он говорит, что не сможет сыграть за сборную по «спортивной причине» после «самого длинного футбольного сезона» в его карьере.

При этом Кварацхелия поможет основной сборной Грузии, которая 17 июня сыграет на выезде против сборной Кипра, а 20 июня примет Шотландию.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд (UEFA Under-21 Euro 2023) пройдет с 21 до 8 июля в Грузии и Румынии. Финальный поединок состоится на батумском стадионе Adjarabet Arena.


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