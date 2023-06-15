

«Принимающий Кадырова» — в Батуми освистали главу правительства Аджарии

15.06.2023 18:05





Сегодня, 15 июня, в Батуми в Верховном Совете Аджарии должен выступить глава Правительства Автономной республики Аджария Торнике Рижвадзе.



Перед его выступлением у здания Верховного Совета собрались члены «Единого национального совета» (ЕНД), а также представители организации «Альтернатива». Они встретили Рижвадзе свистками, криками и плакатами: «Принимающий Кадырова», «Грузинская мечта убивает».



Протестующие также напомнили Торнике Рижвадзе о деле Нугзара Путкарадзе.



Депутат сакребуло (совещательного органа) Батуми от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нугзар Путкарадзе умер в ноябре 2021 года, на 58-м году жизни. 24 ноября прошлого года «Национальное движение» обнародовало аудиофайл, согласно которому члену горсовета предлагалось стать независимым депутатом в обмен на 100 000 долларов. Как заявил тогда представитель ЕНД Георгий Киртадзе, Путкарадзе, который страдал диабетом, вероятно, не выдержал оказанного на него давления.



Пока расследование по этому делу не дало результатов.





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