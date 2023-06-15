

ЕСПЧ признал нарушение прав в деле о насилии в семье

15.06.2023 21:34





Европейский суд по правам человека 15 июня вынес решение по делу «Гайдукевич против Грузии» и признал нарушение права на жизнь (статья 2 Европейской конвенции о правах человека) и права на запрет дискриминации (Статья 14).



Заявление в ЕСПЧ подала дочь потерпевшей, мать которой 16 раз заявляла в полицию о агрессивном поведении своего партнера, что не вызывало должной реакции со стороны правоохранителей. Позже женщина повесилась. ЕСПЧ раскритиковал власти Грузии за то, что они не смогли защитить ее от насилия в семье и не провели тщательного расследования.



ЕСПЧ подчеркнул, что власти должны оперативно расследовать заявления о насилии в семье, обеспечить доказательства и эффективную защиту. «Неспособность государства защитить женщин от насилия в семье нарушает их право на равную защиту перед законом», — заявил ЕСПЧ. Он также отметил недостатки в расследовании, в том числе халатность со стороны правоохранительных органов, определение самоубийства как причины смерти без тщательного расследования и неадекватное реагирование на предыдущие случаи насилия в семье.



Кроме того, суд подверг критике обвинительный приговор насильнику только по одному делу о домашнем насилии, в котором не была учтена тенденция насилия, что повлекло смерть потерпевшей.



Суд обязал власти Грузии выплатить истцу 20 000 евро в качестве компенсации морального вреда, а также 12 600 евро в качестве компенсации судебных издержек.





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