

Умер бывший председатель Верховного суда Константин Кублашвили

15.08.2023 11:20





Скончался грузинский правовед, бывший председатель Верховного суда Грузии Константин Кублашвили.



Эту информацию подтверждают родственники Кублашвили.



Для справки, Константин Кублашвили был назначен членом Совета юстиции Грузии в 2000 году. В 2000-2002 годах был первым заместителем министра юстиции Грузии, парламентским секретарем министерства.



В 2002-2004 годах работал юристом в юридической фирме «Грузинские адвокаты за правосудие». В 2004-2005 годах работал сначала членом попечительского совета, а затем и директором существующего при президенте Грузии юридического лица публичного права – Фонда развития и реформ.



В 2005-2015 годах был председателем Верховного суда Грузии.





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