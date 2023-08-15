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Умер бывший председатель Верховного суда Константин Кублашвили
15.08.2023 11:20
Скончался грузинский правовед, бывший председатель Верховного суда Грузии Константин Кублашвили.
Эту информацию подтверждают родственники Кублашвили.
Для справки, Константин Кублашвили был назначен членом Совета юстиции Грузии в 2000 году. В 2000-2002 годах был первым заместителем министра юстиции Грузии, парламентским секретарем министерства.
В 2002-2004 годах работал юристом в юридической фирме «Грузинские адвокаты за правосудие». В 2004-2005 годах работал сначала членом попечительского совета, а затем и директором существующего при президенте Грузии юридического лица публичного права – Фонда развития и реформ.
В 2005-2015 годах был председателем Верховного суда Грузии.
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