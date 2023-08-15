

Украина готовит бойкот парижской Олимпиады вместе с 34 странами

15.08.2023 11:43





«Украина и еще 34 страны готовы бойкотировать парижскую Олимпиаду, если туда допустят российских и белорусских спортсменов», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Ранее президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 даже в том случае, если туда будут допущены российские и белорусские спортсмены, но с нейтральным статусом.



«Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях. Ожидаем, что Международный олимпийский комитет примет правильное решение и снимет их с Олимпиады», — написал Шмыгаль в Telegram-канале.



Известно, что Международный олимпийский комитет пока не оглашал решение о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде. Это произойдет не раньше октября.





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