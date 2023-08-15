

В селе Глола состоится гражданская панихида по погибшим в Шови

15.08.2023 11:48





В селе Глола состоится гражданская панихида по погибшим в Шови Софо Бакурадзе и Геннадию Султанишвили. Об этом сообщил мэр города Они — Серго Хидешели.



«К этому моменту погибших 25 человек, отсюда идентифицированы 20, поиски 8-ми пропавших без вести продолжаются. Интенсивные работы в зоне стихии продолжаются — приблизительно в радиусе 60 км», — сообщил Хидешели.



Отметим, распространяется информация о том, что обнаруженный 14 августа в Шови автомобиль принадлежит трем подругам, которые были были объявлены в розыск сразу после схода оползня.



Перед поездкой девушки опубликовали в соцсетях фотографию машины с надписью «Встретимся в Раче». Машина была пуста.



Напомним, после схода оползня в Рача одну из девушек — Нато Челидзе — нашли мертвой почти сразу. Позже сообщалось, что нашли Гванцу Бубашвили и Саломе Хетагури, но информация не подтвердилась.



Курорт Шови (регион Рача) стал местом трагедии 3 августа — сошел оползень. Поднявшаяся река снесла автомобильный мост. На место трагедии вылетели 2 спасательных вертолета пограничной полиции для эвакуации населения. Из зоны стихийного бедствия вывезены 210 человек.





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