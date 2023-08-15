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Патриархия: Размещаемые на нашей странице заявления всегда согласованы с Католикосом-Патриархом
15.08.2023 15:07
Патриархия Грузии распространяет заявление. Как говорится в заявлении, внесение сомнений частью духовенства в аутентичность заявления, опубликованного 11 августа на официальной странице патриархии Грузии, неоправданно.
«Размещаемые на нашей странице заявления всегда согласованы с Католикосом-Патриархом и администрацией патриархии.
Отметим и то (не говоря уже о других фактах), что когда в стране происходят масштабные события, которые оцениваются первоиерархом, делание иных заключений любыми духовными лицами в публичном пространстве без согласования с ним (а также с иерархом, управляющим епархией) является серьезным нарушением субординации.
Мы призываем всех к единству и миру», - отмечается в заявлении.
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