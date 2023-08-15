

Баскетбол: Грузия выиграла у Иордании, Монтенегро и Ирана

15.08.2023 16:52





Национальная сборная Грузии по баскетболу продолжает подготовку к предстоящему в конце августа –начале сентября Чемпионату Мира 2023. В предыдущих статьях автор этих строк сообщал о том, что сборная Грузии впервые в своей истории получила право выступать на ЧМ, который в нынешнем году пройдет с 25 августа до 10 сентября в трех странах- Филиппинах, Индонезии и Японии. Наша команда будет выступать в в Окинава-соперниками Грузии в группе будут Кабо Верде (26 августа), Словения (28 августа) и Венесуэла (30 августа). С этой и остальных групп ЧМ в следующий раунд-в следующую группу - выходят по две лучшие сборные.



В рамках подготовки к ЧМ 2023 наша сборная 29 июля провела в Италии закрытый для зрителей и специалистов спарринг-матч с Египтом ( 76:81), 1 августа в Каунасе в присутствии около семи тысяч зрителей показала изумительно красивую игру с Литвой, уступив на последней секунде со счетом 102:104, но получив высокие отзывы специалистов разных стран. 5 августа в Риге наша сборная при более шести тысячах зрителей проиграла Латвии 57:82. Как полагает часть специалистов и экспертов, стихия 3 августа в горном курорте Шови, приведшая к гибели людей, негативно повлияла на психологическое состояние игроков сборной Грузии, которые по понятным причинам не смогли как следует настроиться на матч 5 августа.



7 августа сборная Грузии вернулась в Тбилиси, где 12-13 августа приняла участие в традиционном международном турнире – Кубке Тбилиси.





Уверенная победа над Иорданией



12 августа вечером наша команда провела первый матч вышеназванного турнира, уверенно победив в полуфинале сборную Иордании-участницу ЧМ 2023 . Весь матч прошел с преимуществом Грузии- первый период наши выиграли со счетом 27:19, второй период со счетом 21:16, на большой перерыв после первого тайма команды ушли при счете 48:35. Третий период наши ребята выиграли со счетом 23:16, лишь в четвертом период гости сумели выиграть со счетом 18:15, но это произошло в условиях, когда судьба матча была предрешена. Сборная Грузии одержала победу со счетом 86:69, обрадовав около 4 тысяч зрителей на трибунах Нового Дворца спорта в Тбилиси и миллионы телезрителей, следивших за матчем по ТВ. Наиболее результативными в этот день в составе сборной Грузии были Сандро Мамукелашвили (19 очков), капитан команды Торнике Шенгелия (16), Гога Битадзе (13). По 9 очков своей команде принесли Рати Андроникашвили и Дуда Санадзе, на счету Георгия Шермадини и Тэда Макфадэна по 6 очков.



Зурос о значимости выхода в финал



На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Грузии Илияс Зурос ( греческий специалист является наставником нашей национальной команды с 2016 года) сказал, что «победа над Иорданией важна для сборной Грузии в психологическом плане». «Наши игроки сегодня нашли свою игру с достаточно опытным соперником-участником ЧМ 2023, эта победа важна была для нас и в том плане, что после трех поражений подряд в матчах с Египтом, Литвой и Латвией важна была победа. Мы продолжаем активно готовиться к ЧМ 2023, впереди финал Международного Кубка Тбилиси, мы сыграем с сильной и опытной командой Монтенегро, которая сегодня выиграла у Ирана»-сказал он. Зурос отметил что после прибытия в Окинаву ( 18 августа-прим.автора ) сборная Грузии проведет еще один спарринг-матч –на этот раз с Австралией. Эта встреча пройдет 22 августа. А 26 августа первый матч группового этапа –с Кабо Верде. На вопрос автора этих строк «Какова задача-минимум сборной Грузии на ЧМ 2023?» Зурос ответил так: «Сейчас у нас все мысли на первый матч ЧМ-с Кабо Верде, сейчас не стоит говорит о задаче – минимум или максимум, в настоящее время для нас главное-отлично подготовиться к первому матчу ЧМ и выиграть эту встречу, а потом видно будет»



28 августа сборная Грузии проведет в Окинава второй матч группового этапа ЧМ-нашим соперником будет титулованная команда Словении, а 30 августа наша команда сыграет матч с Венесуэлой. Ожидается , что на матчах в Окинаве нашу сборную с трибун будут поддерживать проживающие в Токио и других городах Японии несколько наших соотечественников , а также несколько десятков поклонников сборной Грузии, которые специально полетят из Тбилиси и других городов Грузии в Окинаву -пересадками через другие страны.



Напряжённый матч с Монтенегро



13 августа в Новом Дворце Спорта в Тбилиси в присутствии примерно пяти тысяч состоялся финальный матч Тбилисского международного Кубка . Сборная Грузии в напряжённом матче со счётом 84-79 победила многоопытную команду Монтенегро. Первый тайм завершился в нашу пользу 45-39, во второй половине игры гости выравняли игру, имели шансы на победу в матче, но сборная Грузии на очень высоком уровне провела концовку встречи и заслуженно победила со счетом 84-79. В нашей команде наиболее результативным был Гога Битадзе , он принес 21 очков. Макфадэн набрал 19 очков, Шенгелия -14. Игра получилась очень красивой и доставила большое удовольствие зрителям. Наша сборная стала победителем вышеназванного тбилисского турнира, Монтенегро на втором месте, на третьем Иран, выигравший в матче за третье место у Иордании.



14 августа сборная Грузии в том же дворце спорта провела товарищеский матч с Ираном , но без зрителей -такое практикуется в баскетболе, в частности, таким же закрытым был матч Грузия -Египет , прошедший 29 июля в Италии. Матч с Ираном в Тбилиси завершился победой нашей команды со счётом 84-72. Такие закрытые для прессы и зрителей матчи сборных разных стран проводятся для отработки новых игровых комбинаций , налаживания взаимодействия игроков .



18 августа сборная Грузии прибудет в Окинаву и продолжит подготовку к матчам ЧМ.



Следует также отметить, что 23 августа в Маниле, за два дня до открытия ЧМ, состоится церемония введения в Зал Славы ФИБА имён нескольких выдающихся баскетболистов минувшего столетия и текущего века. В числе тех, кого официально введут в этот Зал, будет и легендарный грузинский баскетболист Зураб Саканделидзе /1945-2004/- чемпион Олимпийских Игр 1972 года , бронзовый призер Олимпиады 1968гола , четырехкратный чемпион Европы (1965,1967,1969 1971)и чемпиона мира 1967 года. Зураб родился и вырос в Кутаиси , где и начал свой путь в баскетбол, с 17-летнего возраста до конца карьеры играл за тбилисское "Динамо". На этой церемонии в Маниле ожидается присутствие руководителей Федерации баскетбола Грузии и внука Зураба Саканделидзе - Георгия Саканделидзе.Об этом автору этих строк сообщила Мацацо Мгеладзе - вдова легендарного баскетболиста.





Тенгиз Пачкория





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