

В зоне стихии в Шови нашли тело еще одного человека

15.08.2023 19:38





В зоне стихии в Шови нашли тело еще одного человека. Число погибших в результате стихийного бедствия увеличилось до 26. Информацию об этом подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



Оползень в Шови сошел 3 августа. Из зоны бедствия эвакуированы 210 человек. На данный момент там ищут еще 7 человек.





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