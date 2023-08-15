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В зоне стихии в Шови нашли тело еще одного человека
15.08.2023 19:38
В зоне стихии в Шови нашли тело еще одного человека. Число погибших в результате стихийного бедствия увеличилось до 26. Информацию об этом подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Оползень в Шови сошел 3 августа. Из зоны бедствия эвакуированы 210 человек. На данный момент там ищут еще 7 человек.
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