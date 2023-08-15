

В Сионском озере ищут 15-летнего подростка

15.08.2023 20:24





В Сионском озере ищут 15-летнего подростка. Информацию об этом подтвердили «IPN» в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



Как сообщаютв МВД, в эти минуты на месте мобилизованы спасатели, а также с главной базы реагирования на экстренные ситуации к Сиони направляются водолазы.





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