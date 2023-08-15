

Шота Арвеладзе собирается организовать в Грузии «матч легенд» с участием звезд мирового футбола

15.08.2023 22:22





Шота Арвеладзе собирается организовать «матч легенд» с участием звезд мирового футбола и проводить его в Грузии раз в год. Об этом ветеран грузинского футбола написал в соцсети.



По словам грузинского футболиста, уже начаты переговоры с командами. Принимающей стороной будет сборная Грузии, состоящая из игроков-ветеранов.



«Мы хотим начать новый проект и хотя бы раз в сезон проводить матч в Грузии с участием легенд мирового футбола. Принимающей командой станет сборная Грузии, в составе которой будут играть игроки-ветераны. Мы уже начали переговоры с командами и сообщим вам о дате проведения матча.



Что важно: ближайший матч станет носителем идеи подбадривать и поддерживать друг друга. Я думаю, что в трудный период нам нужно найти больше общих тем. Я уверен, что многие люди, компании и бренды объединятся вокруг нашей идеи и цели», — написал Шота Арвеладзе.



Возможно, катализатором идеи о проведении «матча легенд» в Грузии стал благотворительный футбольный матч 5 августа в поддержку Украины, в котором сыграл сам Шота Арвеладзе.



Напомним, в конце июня стало известно, что на лондонском стадионе «Челси» — Stamford Bridge в Фулеме — состоится матч. Друг с другом в товарищеском поединке встретились команды футболистов Андрея Шевченко и Александра Зинченко.



Игроки поставили цель — помочь собрать средства, которые будут направлены на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Его 4 марта 2022 года разрушили обстрелы российских оккупантов. По словам организаторов, встреча состоялась при поддержке президента Зеленского и платформы UNITED24.



Также стало известно, что со всеми звездами мирового футбола на поле в составе команды Зинченко должен был сыграть лучший бомбардир в истории национальной сборной Грузии — Шота Арвеладзе.



Источник: SOVA

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