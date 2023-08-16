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Праздник Успения Пресвятой Богородицы отметили в историческом монастыре Сумела
16.08.2023 10:20
15 августа в историческом монастыре Сумела отметили праздник Успения Пресвятой Богородицы. Информацию распространяет грузинский приход Константинополя.
Божественную литургию совершил Святейший Вселенский Патриарх Варфоломей в сопровождении первосвященников. Главным сослуживцем праздничной литургии был архимандрит Илья Джинджолава, глава Грузинского прихода Константинополя, архимандрит Вселенской Патриархии.
В богослужении приняли участие дипломатическое представительство Грузии в Трабзоне, десятки местных жителей-грузин и группа паломников из Грузии.
В монастыре, расположенном в Турции, богослужение совершается один раз в году, только в праздник Успения Пресвятой Богородицы.
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