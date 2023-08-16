

Омбудсмен призывает Центр оценок и экзаменов назначить абитуриенту дополнительный экзамен

16.08.2023 13:25





Омбудсмен Грузии считает не соответствующим законодательству решение Центра оценок и экзаменов, согласно которому абитуриент не был допущен на дополнительный экзамен по истории.



В аппарате Народного защитника считают, что Центр нарушил принцип справедливого административного судопроизводства и «надлежащего управления» и не предоставил заявителю в разумные сроки информацию о дате проведения дополнительного экзамена.



Омбудсмен считает, что у Национального центра экзаменов еще есть время, чтобы обеспечить право абитуриента на получение высшего образования и привести в исполнение временное решение суда.



«Нет никаких объективных фактических и юридических обстоятельств, препятствующих этому действию. Народный защитник Грузии призывает административный орган действовать в полном соответствии с требованиями закона и проинформировать лиц, чьи интересы могут быть затронуты этим решением», — говорится в заявлении.



Напомним, единые национальные экзамены в Грузии стартовали 3 июля.



За день до экзамена по истории Грузии у абитуриента заболел зуб и ему срочно потребовалось проведение операции. Поднялась высокая температура, из-за чего он не смог прийти в экзаменационный центр.



Абитуриент потребовал назначить повторный экзамен — его интересы в Тбилисском городском суде защитили адвокаты НПО «Партнерство по правам человека».



27 июля организация сообщила, что суд удовлетворил ходатайство адвокатов и поручил Национальному центру экзаменов допустить абитуриента до повторного экзамена.



В Национальном центре экзаменов исполнять решение суда отказались, заявив, что дополнительный экзамен по истории уже прошел 25 июля.



SOVA

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