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Стали известны участники международного проекта The Synchromesh
16.08.2023 17:57
Известны участники международного проекта The Synchromesh. Проект Synchromesh реализуется Общественным вещателем совместно с Европейской комиссией. Его целью является популяризация радио-театра.
Участников проекта отбирали члены компетентного жюри, в состав которого вошли профессионалы соответствующих направлений и при участии организации International Arts.
Режиссер/продюсер – Тамар Чинчараули;
Сценарист – Гванца Пипиа;
Музыкант – Вахтанг Кантария;
Актриса – Мариам Мгебришвили;
Звукорежиссеры — Сандро Тугуши и Тамаз Канделаки.
Проект Synchromesh включает в себя образовательные мероприятия, семинары и летнюю школу. Конечная цель проекта — привлечь, обучить и в конечном итоге создать радиоспектакля для творцов художественной сферы.
В начале проекта участники отправятся в двухнедельную летнюю школу в Румынии, в которой примут участие молодые люди из всех стран-участниц. Участники также посетят мастер-классы, проводимые в их собственной стране. Все участники будут связаны с профессиональным наставником в своей стране.
Synchromesh — это транснациональный проект, целью которого является развитие соответствующих навыков у молодых людей, заинтересованных в карьере в сфере радио аудио-драмы. Synchromesh посвящен продвижению и развитию одного из старейших жанров радио — радио-театра. Проект финансируется Европейской Комиссией и в нем участвуют семь стран: Грузия, Ирландия, Албания, Венгрия, Италия, Украина и Румыния.
После окончания летней школы участники объединятся в небольшие группы (4-5 человек) для создания полнометражной (один час) профессиональной аудио-драмы.
У участников будет 18 месяцев на реализацию проекта, после чего проект будет презентован и популярен.
Напоминаем, что радио-театр в Грузии имеет давние традиции. Первая радио-продукция, сохранившаяся в Фонде общественного радиовещания, датируется 1953 годом. Соответственно, в этом году радио-театру исполнилось 70 лет. До этого, в 30-х годах прошлого века, радиоспектакли транслировались в прямом эфире.
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