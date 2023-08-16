

Стали известны участники международного проекта The Synchromesh

16.08.2023 17:57









Известны участники международного проекта The Synchromesh. Проект Synchromesh реализуется Общественным вещателем совместно с Европейской комиссией. Его целью является популяризация радио-театра.



Участников проекта отбирали члены компетентного жюри, в состав которого вошли профессионалы соответствующих направлений и при участии организации International Arts.



Режиссер/продюсер – Тамар Чинчараули;



Сценарист – Гванца Пипиа;



Музыкант – Вахтанг Кантария;



Актриса – Мариам Мгебришвили;



Звукорежиссеры — Сандро Тугуши и Тамаз Канделаки.



Проект Synchromesh включает в себя образовательные мероприятия, семинары и летнюю школу. Конечная цель проекта — привлечь, обучить и в конечном итоге создать радиоспектакля для творцов художественной сферы.



В начале проекта участники отправятся в двухнедельную летнюю школу в Румынии, в которой примут участие молодые люди из всех стран-участниц. Участники также посетят мастер-классы, проводимые в их собственной стране. Все участники будут связаны с профессиональным наставником в своей стране.



Synchromesh — это транснациональный проект, целью которого является развитие соответствующих навыков у молодых людей, заинтересованных в карьере в сфере радио аудио-драмы. Synchromesh посвящен продвижению и развитию одного из старейших жанров радио — радио-театра. Проект финансируется Европейской Комиссией и в нем участвуют семь стран: Грузия, Ирландия, Албания, Венгрия, Италия, Украина и Румыния.



После окончания летней школы участники объединятся в небольшие группы (4-5 человек) для создания полнометражной (один час) профессиональной аудио-драмы.



У участников будет 18 месяцев на реализацию проекта, после чего проект будет презентован и популярен.



Напоминаем, что радио-театр в Грузии имеет давние традиции. Первая радио-продукция, сохранившаяся в Фонде общественного радиовещания, датируется 1953 годом. Соответственно, в этом году радио-театру исполнилось 70 лет. До этого, в 30-х годах прошлого века, радиоспектакли транслировались в прямом эфире.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





