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90% билетов на футбольный матч Грузия-Испания уже распроданы
17.08.2023 13:10
«На матч Грузия-Испания продано 90% билетов», — сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии.
8 сентября сборная Грузии проведет матч отборочного этапа Чемпионата Европы-2024 против Испании. Встреча начнется в 20:00 на стадионе «Динамо Арена» им. Бориса Пайчадзе.
Билеты на встречу сборных Грузии и Испании продаются с 15 августа только в онлайн-режиме на сайте TKT.GE. Каждый пользователь может купить максимум четыре билета на игру. Стоимость билетов — 10, 20, 30 и 50 лари.
Сборная Грузии провела три матча в группе А отборочного этапа Чемпионата Европы 2024 года и с четырьмя очками делит второе и третье места с Норвегией.
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