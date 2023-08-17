

Гражданин Турции задержан по обвинению в нарушении тайны личной жизни

17.08.2023 13:16





Специальная следственная служба Грузии задержала гражданина Турецкой Республики по факту нарушения тайны личной жизни.



По информации Специальной следственной службы, следствием установлено, что обвиняемый во время пребывания в Грузии познакомился с грузинской девушкой, с которой некоторое время сожительствовал. Они периодически общались друг с другом через социальные сети и различные интернет-приложения, во время которых обвиняемый тайком фотографировал потерпевшую в обнаженном виде и сохранял т.н. «скрины» в своем мобильном телефоне. После же прекращения отношений с потерпевшей обвиняемый сделал видеоколлаж из незаконно полученных фотографий и отправил его близким потерпевшей.



После обращения потерпевшей, Специальная следственная служба провела следственно-оперативные мероприятия, полностью соблюдая ее конфиденциальность, после чего был задержан гражданин Турецкой Республики М.А. 1992 года рождения.



Генеральная прокуратура Грузии предъявила задержанному обвинение по статье 157 УК Грузии.



Подобное преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет», — говорится в информации.







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