

Сборная Грузии по баскетболу отправилась на чемпионат мира в Японию

17.08.2023 14:05





Баскетболисты сборной Грузии отправились в Японию на чемпионат мира по баскетболу – первую встречу на турнире грузины проведут со сборной Кабо-Верде 26 августа.



Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира. Чемпионат мира по баскетболу пройдет с 25 августа по 10 сентября в трех странах – в Японии, Индонезии и на Филиппинах.



Грузия сыграет в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой.



"Постараемся получить удовольствие от каждой сыгранной на чемпионате мира минуты и сделать так, чтобы, когда закончится соревнование, грузинский болельщик гордился сборной Грузии", – сказал Зурос.



Он отметил, что доволен качеством игры грузинской команды во время контрольных игр.



"Но для достижения цели на этом турнире нужно предстать на еще более высоком уровне", – подчеркнул Зурос.



Последний контрольный матч до начала турнира грузинская сборная проведет 22 августа с австралийцами, которые занимают четвертую строчку мирового рейтинга.





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