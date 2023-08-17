|
|
|
Сборная Грузии по баскетболу отправилась на чемпионат мира в Японию
17.08.2023 14:05
Баскетболисты сборной Грузии отправились в Японию на чемпионат мира по баскетболу – первую встречу на турнире грузины проведут со сборной Кабо-Верде 26 августа.
Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира. Чемпионат мира по баскетболу пройдет с 25 августа по 10 сентября в трех странах – в Японии, Индонезии и на Филиппинах.
Грузия сыграет в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой.
"Постараемся получить удовольствие от каждой сыгранной на чемпионате мира минуты и сделать так, чтобы, когда закончится соревнование, грузинский болельщик гордился сборной Грузии", – сказал Зурос.
Он отметил, что доволен качеством игры грузинской команды во время контрольных игр.
"Но для достижения цели на этом турнире нужно предстать на еще более высоком уровне", – подчеркнул Зурос.
Последний контрольный матч до начала турнира грузинская сборная проведет 22 августа с австралийцами, которые занимают четвертую строчку мирового рейтинга.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна