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Число погибших в зоне стихии в Шови увеличилось до 27 человек
17.08.2023 17:35
В зоне стихийного бедствия в Шови обнаружено тело еще одного человека. Эту информацию «ИнтерпрессНьюс» подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Число погибших в результате стихии в Шови возросло до 27 человек.
Напомним, оползень в Шови сошел 3 августа. Спасатели ищут еще 6 человек.
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