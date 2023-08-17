

Число погибших в зоне стихии в Шови увеличилось до 27 человек

17.08.2023 17:35





В зоне стихийного бедствия в Шови обнаружено тело еще одного человека. Эту информацию «ИнтерпрессНьюс» подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



Число погибших в результате стихии в Шови возросло до 27 человек.



Напомним, оползень в Шови сошел 3 августа. Спасатели ищут еще 6 человек.





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