

Госреестр удовлетворил заявление Кезерашвили о передаче 25% акций «Формула» сотрудникам телекомпании

17.08.2023 21:37





Национальное агентство государственного реестра удовлетворило заявление Давида Кезерашвили о передаче сотрудникам 25% акций грузинской телекомпании «Формула». По открытым данным, с 4 августа этого года Кезерашвили больше не является владельцем контрольного пакета (51%) телеканала.



Кезерашвили, владевший 51% акций «Формулы», в апреле объявил о решении передать 25% сотрудникам. В июне стало известно, что Национальное агентство государственного реестра не приняло заявление Кезерашвили о передаче акций его сотрудникам, назвав в качестве одной из причин истечение срока действия его удостоверения личности.



После этого 27 июля директор «Формулы» Зураб Гумбаридзе, с целью оформления акта передачи акций, подал в Госреестр соответсвующее заявление, приложив к нему дополнительные документы.



В одном из документов говорится, что проверяющий лично встречался с Кезерашвили в городе Лимассол на Кипре, с удостоверяющим офицером, и предоставил ему как грузинский паспорт, срок действия которого истек в 2021 году, так и бессрочные грузинские водительские права.



«Хотя срок действия грузинского паспорта, предъявленного проверяющему, истек, по закону проверяющий мог полагаться на действительные грузинские водительские права для подтверждения личности рассматриваемого лица и проверки его подписи.



Тем не менее, проверяющий смог подтвердить, что личный номер *** упоминается в обоих документах. Поскольку в представленном водительском удостоверении, которое до сих пор действительно и полностью указывает тот же личный номер, что и в грузинском паспорте, проверяющий смог подтвердить, что лицом, которое предстало передо мной, был господин Давид Кезерашвили», — говорится в пояснении, подготовленном адвокатом-партнером Мариосом Савериадисом. Указанный документ датируется 10-м июля.



Ранее, одной из основных причин отказа в передаче акций было названо просроченное удостоверение личности Кезерашвили. Реестр счел не соответствующей требованиям доверенность, заверенную нотариусом в Лимассоле, на Кипре. В ней были указаны имя, фамилия, личный номер и дата рождения Кезерашвили для его идентификации.

«Но у Давида Кезерашвили нет действующего документа, удостоверяющего личность, (срок действия документа истек)», — заявили в ведомстве.





Бывший министр обороны и основатель телекомпании «Формула» Давид Кезерашвили в апреле этого года заявил, что отказывается от владения контрольным пакетом «Формулы» и отдаст половину своей доли сотрудникам телекомпании.



Решению Кезерашвили предшествовало скандальное журналистское расследование BBC, где говорится о возможной причастности бывшего министра к делу «о колл-центрах».



Кезерашвили отверг эти обвинения и заявил, что сделает все, чтобы сотрудники телекомпании «Формула» убедились в «ложности» выдвинутых против него обвинений.



Кезерашвили направил в BBC жалобу на упомянутый сюжет и потребовал его опровержения.





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