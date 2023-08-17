

За первые 6 месяцев 2023 года число новых случаев СПИДа увеличилось на 6%

17.08.2023 21:39





Инфекционист Майя Буцашвили рассказала в эфире телекомпании Mtavari о возросших рисках распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа. По словам специалиста за первые шесть месяцев 2023 года число новых случаев СПИДа увеличилось на 6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



По состоянию на 12 июля 2023 года в Научно-практическом центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии зарегистрировано 10 104 случая ВИЧ-инфекции. В 2023 году выявлено 325 новых случаев.



На фоне массового притока туристов в Грузию необходимо соблюдать определенные меры безопасности:



«В России число пациентов со СПИДом и ВИЧ-инфекцией превышает число инфицированных в Европе. Государство должно принять более эффективные меры для предотвращения распространения заболеваний. Вообще мигранты считаются группой высокого риска, все страны это признают. Как минимум необходимо предложить тестирование на ВИЧ. Население должно воздерживаться от незащищенных половых контактов, естественно об этнической принадлежности тут говорить излишне, это общий призыв. Однако помните, что сегодня этот риск возрос», — говорит инфекционист Майя Буцашвили.







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