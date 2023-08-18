

Один рабочий погиб, а другой был ранен в мастерской на перевале Рикоти

18.08.2023 21:06





Один рабочий погиб и один был ранен в мастерской, расположенной на участке Сурами-Чумателети перевала Рикоти.



По имеющейся информации, погибший является гражданином Китая. Пострадавший — гражданин Грузии, который с легкими травмами доставлен в больницу.



Как сообщили Первому каналу Грузии в МВД, в связи с инцидентом начато расследование по статье 240 УК Грузии — нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.





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