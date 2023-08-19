

Православная церковь отмечает праздник Преображения Господня

19.08.2023 11:27





19 августа Православная церковь отмечает праздник Преображения Господня. В связи с этим во всех действующих храмах пройдут торжественные службы.



Преображение – один из 12-ти величайших христианских праздников. Оно является одним из известных эпизодов земной жизни Иисуса Христа. О Преображении нам повествуют евангелисты Матвей, Марк и Лука.



Иисус выбрал из своих учеников Петра, Якова и Иоанна и вместе с ними взошел для молитвы на гору Табор. Пока Господь молился, уставшие ученики заснули. А когда проснулись, то увидели, что Иисус преобразился – "лицо Его просияло, а одежды сделались ослепительно белыми". Два пророка Ветхого Завета - Моисей и Илия - явились Господу и говорили с Иисусом о тех страстях и мучениях, которые его ожидали в Иерусалиме. После сошествия с горы Иисус предупредил учеников, чтобы они никому не рассказывали об увиденном до тех пор, пока он не воскреснет из мертвых.



19 августа, в день Преображения Господня, на безоблачном небе появляется облако, которое на протяжении всего праздника располагается над горой Табор.





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