

Тенгиз Церцвадзе – В Грузии наблюдается тенденция роста случаев COVID-19

19.08.2023 21:24





В Грузии наблюдается тенденция роста случаев COVID-19. Информацию об этом директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе размещает в соцсети.



По его сообщению, за последнюю неделю в среднем выявлялось до 300 новых случаев COVID в сутки, а также фиксировалось увеличение т.н. показателя положительности до 7-8%.



По словам Тенгиза Церцвадзе, также увеличились случаи госпитализации, однако смертность остается на минимальном уровне.



«Тенденция роста случаев COVID-19 наблюдается и в Грузии. В частности, в течение последней недели выявлялось в среднем 300 новых случаев COVID-19 в день. Т.н. показатель положительности увеличился до 7-8%, а это означает, что 7-8% всех пациентов, прошедших тестирование на COVID по всей стране (около 4000 тестов в день), имеют положительный результат. Соответственно увеличились и случаи госпитализации. Однако смертность по-прежнему остается на минимальном уровне (один случай в месяц), и это в основном при позднем лечении», - заявил Тенгиз Церцвадзе.



По его словам, в Грузии может быть и подвариант Omicron EG.5, также известный как «эрис» (eris), но официально это пока не подтверждено.



«Население страны может быть спокойным. Его COVID-безопасность надежно обеспечена, но бдительность никогда не бывает излишней.



В целях недопущения ухудшения ситуации с COVID в стране и предотвращения возможных неблагоприятных исходов крайне важно свести к минимуму случаи поздней диагностики и несвоевременного лечения COVID. Поэтому еще раз настоятельно призываю население при появлении первых симптомов респираторных инфекций избегать мест скопления людей, использовать маску и всем пройти тест на COVID как можно раньше (желательно в первые сутки) и в случае подтверждения диагноза COVID, незамедлительно обратиться к семейному врачу и тщательно следовать его рекомендациям, в том числе относительно своевременной госпитализации (для тех, кто в ней нуждается). Также настоятельно прошу семейных врачей и врачей клиник при соответствующих показаниях (возраст старше 60 лет, сопутствующие хронические заболевания и др.) во время лечения всех амбулаторных или стационарных больных коронавирусом обязательно применять противовирусные препараты: паксловид или ремдесивир, которые значительно (до 90%) снижают вероятность обострения заболевания и тем более летального исхода», - заявил Тенгиз Церцвадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





