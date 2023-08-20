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Сборная Грузии по регби убедительно обыграла сборную США
20.08.2023 10:56
19 августа, на тбилисском стадионе «Михаил Месхи» сборная Грузии провела предпоследний контрольный матч против сборной США перед стартом Кубка мира по регби.
Игра прошла с преимуществом грузинских спортсменов и завершилась с соответствующим счетом — 22:7 в пользу хозяев.
На матче присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили и посол США Келли Дегнан.
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