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Сборная Грузии по регби убедительно обыграла сборную США


20.08.2023   10:56


19 августа, на тбилисском стадионе «Михаил Месхи» сборная Грузии провела предпоследний контрольный матч против сборной США перед стартом Кубка мира по регби.

Игра прошла с преимуществом грузинских спортсменов и завершилась с соответствующим счетом — 22:7 в пользу хозяев.

На матче присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили и посол США Келли Дегнан.


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