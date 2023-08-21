

В Тбилиси состоялась акция сторонников Навального — «Путин — убийца!»

21.08.2023 11:06





В Тбилиси, перед зданием парламента Грузии, состоялась акция протеста «Путин — убийца!», объявленная сторонниками главного оппонента российсской власти и президента РФ — Алексея Навального.



Команда The Anti-Corruption Foundation призвала выйти на улицы своих «безопасных» городов тех, кто против «путинского преступного режима, в поддержку Украины, Грузии и политических заключенных в России».



«Путин убивает — жителей Украины, собственных граждан, тысячи и тысячи людей. 20 августа, три года спустя после отравления Алексея Навального, его команда проведет по всему миру митинги и шествия. Присоединяйтесь, если согласны, что Путин — убийца», — писали организаторы.



К общему антипутинскому протесту, по информации «Команды Навального», присоединились:

• Женева, Швейцария

• Тбилиси, Грузия

• Марсель, Франция

• Таллинн, Эстония

• Батуми, Грузия

• Ницца, Франция

• Аделаида, Австралия

• Окленд, Новая Зеландия

• Крайстчерч, Новая Зеландия

Ранее сообщалось, что на улицы города должны были выйти и жители Армении.



Об участии в акции против «путинского режима» заявляли и представители волонтерских организаций «Ковчег», Emigration for action, Volunteers Tbilisi, Motskhaleba Foundation и другие.



Видеокадры с митинга распространяет телеканал «Дождь».



Напомним, 20 августа — ровно три года назад, в 2020 году, стало известно об отравлении Алексея Навального — ему стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву.





SOVA

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