

Муж убил жену в Садахло за попытку уговорить принять лекарство

21.08.2023 11:30





Трагедия произошла в Марнеульском муниципалитете в минувшие выходные: муж убил жену в селе Садахло.



По сообщению МВД, обвиняемый задержан. Расследование идет по статье об умышленном убийстве члена семьи. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненным заключением.



Местные жители предполагают, что у мужчины были проблемы с психикой. Они рассказывают, что он ударил жену ножом, когда она предложила ему выпить лекарство, после этого пытался покончить с собой, но его в последний момент остановил сын.



Правозащитники не первый год говорят о проблеме фемицида в Грузии — убийствах женщин на почве семейных конфликтов. С 2014 по 2022 годы в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства.



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