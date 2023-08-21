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Жертвами побоев в Грузии за первую половину года признаны 103 ребенка
21.08.2023 12:43
Жертвами побоев в Грузии за первую половину года признаны 103 ребенка, сообщила Национальная служба статистики.
Всего за шесть месяцев в результате разного рода правонарушений пострадали 878 несовершеннолетних. 335 их них признаны жертвами семейного насилия, 103 – сексуальных домогательств, 17 – изнасилований.
Еще 90 детей получили статус пострадавших от угроз, 81 – транспортных преступлений, 50 – воровства.
Четверо несовершеннолетних принуждались к браку, пять детей проходят как пострадавшие по делам о торговле людьми. Двое несовершеннолетних были убиты и в еще одном случае предпринята попытка убийства, 21 несовершеннолетний был ранен.
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