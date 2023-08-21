Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Жертвами побоев в Грузии за первую половину года признаны 103 ребенка


21.08.2023   12:43


Жертвами побоев в Грузии за первую половину года признаны 103 ребенка, сообщила Национальная служба статистики.

Всего за шесть месяцев в результате разного рода правонарушений пострадали 878 несовершеннолетних. 335 их них признаны жертвами семейного насилия, 103 – сексуальных домогательств, 17 – изнасилований.

Еще 90 детей получили статус пострадавших от угроз, 81 – транспортных преступлений, 50 – воровства.

Четверо несовершеннолетних принуждались к браку, пять детей проходят как пострадавшие по делам о торговле людьми. Двое несовершеннолетних были убиты и в еще одном случае предпринята попытка убийства, 21 несовершеннолетний был ранен.


Источник: Новости - Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна