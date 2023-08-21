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Более 200 грузинских кинематографистов объявили бойкот Национальному киноцентру
21.08.2023 15:22
Более 200 грузинских кинематографистов, в том числе режиссеры, актеры, сценаристы, операторы и киностудии, опубликовали заявление о бойкоте Национального киноцентра Грузии. Бойкоту предшествовала реорганизация, проведенная министром культуры Теей Цулукиани в киноцентре и назначение на руководящие должности лояльных ей лиц.
«В знак протеста мы больше не будем участвовать в конкурсах и проектах, объявленных захваченным киноцентром, отказываемся от членства в конкурсных комиссиях, так как не хотим становиться формальными участниками процесса, который ведет к уничтожение современного грузинского кино, культуры и науки», – говорится в заявлении.
Кинематографисты требуют изменить порядок назначения директора киноцентра с первых же дней протеста.
«Мы считаем, что директор киноцентра должен избираться только путем прозрачного и публичного процесса, представителями сферы, а не назначаться односторонним решением министра. Только в условиях демократически избранного управляющего киноцентр сможет обеспечить свободу слова, самовыражения и творчества грузинских кинематографистов», — заявляют кинематографисты.
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