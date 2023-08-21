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Фестиваль «Ночные серенады» пройдет в этом году в пятнадцатый раз


21.08.2023   17:15


XV Международный фестиваль «Ночные серенады» пройдет с 22 августа по 24 сентября. Основатель фестиваля – всемирно известная скрипачка и дирижер Лиана Исакадзе, художественный руководитель – работающий в Германии, музыкант Георгий Исакадзе.

На один месяц запланировано шесть концертов в Боржоми, Батуми и Тбилиси.

В этом году в фестивале принимают участие всемирно известные грузинские и зарубежные звезды и молодые талантливые музыканты. Основной оркестр фестиваля – «Виртуозы Грузии». Партнер фестиваля – Национальный симфонический оркестр.

Фестиваль откроется гала-концертом в Боржоми 22 августа, а концерты пройдут 24 и 25 августа в Драматическом театре имени Ильи Чавчавадзе в Батуми. Следующие три концерта фестиваля состоятся в сентябре в большом зале Тбилисской консерватории.

В рамках фестиваля особое внимание будет уделено познавательно-образовательной программе для студентов, в том числе лис с ограниченными возможностями. Будут выездные мастер-классы, воркшопы и открытые лекции.

«Ночные серенады» — международный фестиваль с самой длинной историей в Грузии, который существует уже 41 год. Идея создания фестиваля принадлежит Лиане Исакадзе – грузинской скрипачке и дирижеру, народной артистке Грузии, одной из величайших музыкантов века. Кембриджский библиографический центр (Англия, 2002) включил его в Энциклопедию 2000 выдающихся музыкантов 20-го века.

С 2018 года художественным руководителем фестиваля является Георгий Исакадзе – музыкант и педагог, основатель и директор Ингольштадтской и Мюнхенской академии и школы музыки и танца, племянник Лианы Исакадзе.

«Ночные серенады» поддерживают: министерство культуры, спорта и молодежи Грузии, мэрия Тбилиси, мэрия Батуми, мэрия Боржоми, министерство образования, культуры и спорта Аджарии, посольства Италии и Германии в Грузии.


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