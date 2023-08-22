

Гамкрелидзе: Пандемия закончилась, но осторожность не помешает

22.08.2023 11:20





Необходимо больше внимания к подштамму EG.5 и коронавирусу. Пандемия закончилась, но осторожность не помешает. Население должно иметь информацию о том, что происходит в связи с ковидом. Статистика должна публиковаться раз в неделю или раз в месяц, - об этом заявил «Интерпрессньюс» бывший руководитель Центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



Оценивая течение нового подштамма коронавируса EG.5, он пояснил, что для него характерны типичные для коронавируса симптомы, в частности, головная боль, общая слабость и боль в горле. Кроме того, он отметил, что клинически это не отличается от других штаммов «Омикрона».



«Как известно, в мае пандемия коронавируса была объявлена ​​завершенной. Кроме того, в медицинских кругах отметили, что пандемический процесс завершился, однако этот вирус никуда не исчез, для него характерно множество мутаций… В последние несколько месяцев появился новый подштамм коронавируса EG.5. Как пояснили во Всемирной организации здравоохранения, он распространен примерно в 50 странах. В целом распространение ковида и ежедневные случаи по сравнению с последними 1-2 годами значительно сократились. Коронавирус превратился в рядовой респираторный вирус, но он тяжелее, чем грипп и другие респираторные вирусы. Необходимо больше внимания к штамму EG.5 и коронавирусу. Насколько известно из литературы, клинически он не отличается от других штаммов «Омикрона». Отличить его возможно только путем секвенирования генома, по этому вопросу работает Национальный центр контроля заболеваний. Вы знаете, что у нас в Грузии, возможно секвенирование генома, т.н. геномный надзор находится на высоком уровне.



Хочу подчеркнуть, что пандемия закончилась и, с большой вероятностью, уже не повторится, но коронавирус никуда не исчез и меняет генетический состав. Как я, так и в медицинских кругах думают, что, скорее всего, он будет все слабее и слабее, его агрессивность будет снижаться, но останется требующей внимания, особенно в группе высокого риска, это граждане старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями. Желательно периодически давать населению соответствующие рекомендации. Как известно, осенью, когда похолодает, наступит сезон респираторных вирусов, к которому добавятся различные мутировавшие штаммы коронавируса. Глобально в лабораториях и медицинских центрах ведется большая работа по созданию новых вакцин и лекарств.



Также работают над созданием единой вакцины от ведущих респираторных вирусов, той же вакцины от гриппа и ковида. Речь о создании вакцины, которая будет действовать на несколько штаммов ковида и иметь универсальный охват. Рекомендация такова: да, пандемия закончилась, но осторожность не помешает. Новый мутировавший штамм появляется в разные периоды, население должно иметь информацию о том, что происходило в связи с коронавирусом. К сожалению, я не знаю, почему не публикуется статистика, она должна публиковаться раз в неделю или раз в месяц. У населения должна быть информация, также должно быть напоминание медицинской сети, что коронавирус не исчез, нужна соответствующая готовность», - отметил Гамкрелидзе.



По его словам, желательно осенью получить 1 «бустерную» дозу вакцины, чтобы быть более защищенными во время активности респираторных вирусов.



«В случае появления симптомов важно обратиться к семейному врачу, провести тест, при обнаружении вируса оставаться в изоляции как минимум 5 дней. Если пациент принадлежит к группе риска, в стране есть противоковидный медикамент «Паксловид». Также, насколько мне известно, в стране по-прежнему есть вакцина «Пфайзер». Вакцина для нового подштамма глобально будет готова к концу сентября. Существует бивалентная вакцина, действующая на предыдущие штаммы «Омикрона». Желательно осенью получить 1 «бустерную» дозу вакцины, чтобы быть более защищенными во время активности респираторных вирусов», - сказал Амиран Гамкрелидзе.





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