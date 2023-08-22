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В зоне стихии спасателями найдено еще одно тело


22.08.2023   14:31


В результате поисковых работ в зоне стихии в Онском муниципалитете спасателями найдено еще одно тело, - информацию об этом распространяет МВД Грузии.

К этому времени в зоне стихии обнаружено 29 тел, продолжаются работы по поиску 4 человек.

В поисковые работы включена живая сила, тяжелая техника, плавсредства и группа кинологов.


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