

В зоне стихии спасателями найдено еще одно тело

22.08.2023 14:31





В результате поисковых работ в зоне стихии в Онском муниципалитете спасателями найдено еще одно тело, - информацию об этом распространяет МВД Грузии.



К этому времени в зоне стихии обнаружено 29 тел, продолжаются работы по поиску 4 человек.



В поисковые работы включена живая сила, тяжелая техника, плавсредства и группа кинологов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





