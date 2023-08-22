

Грузинский защитник Ираклий Азаров будет играть за донецкий «Шахтер»

22.08.2023 16:32





21-летний грузинский защитник Ираклий Азаров официально перешел в состав донецкого «Шахтера» из сербской «Црвены Звезды». Соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2028 года, передает Укринформ.



Азаров начал заниматься футболом в академии клуба «Динамо» (Тбилиси), за первую команду которого дебютировал в 17 лет и провел 14 матчей. В январе 2021 перешел в «Динамо» (Батуми), где сразу стал игроком «основы» и за полтора года сыграл 65 матчей (4 гола, 10 ассистов). С сезона 2022/23 выступал в составе белградской «Црвены Звезды» (26 матчей, 3 ассиста).



Ираклий Азаров – чемпион Грузии (2019, 2020, 2021 годы), чемпион Сербии (2023).



С 2017 года игрок регулярно вызывался в юношеские и молодежные сборные своей страны, за которые отыграл 38 поединков. Вместе со сборной Грузии U21 был участником молодежного чемпионата Европы-2023. 2 июня 2021 дебютировал за национальную сборную Грузии в товарищеской встрече с Румынией и на этот день провел в составе главной команды 12 матчей.





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