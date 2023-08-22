

В Грузии усыновления ожидают 146 детей

22.08.2023 16:42





Статус на усыновление на сегодняшний день в Грузии имеют 146 детей, из них 111 – с ограниченными возможностями или особыми нуждами, говорится в статистических данных Агентства оказания помощи пострадавшим, госопеки и трефикинга.



За последние шесть месяцев в Грузии усыновили (удочерили) 22 ребенка, из них двое являются лицами с ограниченными возможностями. При этом, число лиц, желающих усыновить ребенка, составляет 2 153 человека.



В 2022 году в Грузии статус усыновления имели 154 ребенка. Из них семью обрели 39. Всего под госопекой находятся 1 429 детей, из них 382 являются лицами с ОВЗ.



Минздрав Грузии осуществил реформу крупных детских домов и пансионатов. В 2021 году при сотрудничестве Агентства госопеки и организаций-доноров закрылся детдом для детей с ОВЗ в Коджори. Детей оттуда перевели в два небольших спецучреждения семейного типа.



Также в прошлом году официально прекратил работу тбилисский Дом малютки, а его бенефициаров распределили по двум новым небольшим домам семейного типа.



Дома семейного типа полностью адаптированы для лиц с ОВЗ. Помимо этого в этих домах созданы условия, приближенные к семейной среде и обстановке. Каждый дом рассчитан на семь детей.



Спутник

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