

Завтра в Тбилиси развернут 32-метровый флаг Украины

22.08.2023 17:53





В рамках празднования Дня Государственного флага Украины на Мосту Мира в Тбилиси будет развернут 32-метровый флаг Украины. Информацию об этом распространяет грузино-украинская платформа.



По данным организации, в мероприятии примут участие украинцы, прибывшие в Грузию из-за войны, а также грузинские и украинские активисты, члены неправительственных организаций, дети и рядовые граждане.



По информации грузино-украинской платформы, 32 является символическим числом и отражает годы независимости Украины:



«Вместе мы развернём 32-метровый флаг как символ того, что Украина сохраняет свою независимость на протяжении 32 лет, в том числе благодаря друзьям во всем мире», — говорится в сообщении.



Флешмоб начнется 23 августа в 19:00 часов, желающие принять участие в мероприятии начнут собираться на правом берегу реки Мтквари (Куры) в 18:40 часов.





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