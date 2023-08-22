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Завтра в Тбилиси развернут 32-метровый флаг Украины
22.08.2023 17:53
В рамках празднования Дня Государственного флага Украины на Мосту Мира в Тбилиси будет развернут 32-метровый флаг Украины. Информацию об этом распространяет грузино-украинская платформа.
По данным организации, в мероприятии примут участие украинцы, прибывшие в Грузию из-за войны, а также грузинские и украинские активисты, члены неправительственных организаций, дети и рядовые граждане.
По информации грузино-украинской платформы, 32 является символическим числом и отражает годы независимости Украины:
«Вместе мы развернём 32-метровый флаг как символ того, что Украина сохраняет свою независимость на протяжении 32 лет, в том числе благодаря друзьям во всем мире», — говорится в сообщении.
Флешмоб начнется 23 августа в 19:00 часов, желающие принять участие в мероприятии начнут собираться на правом берегу реки Мтквари (Куры) в 18:40 часов.
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