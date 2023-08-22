

Украинцы против любых уступок России, особенно это касается территорий – опрос

22.08.2023 22:12





Подавляющее большинство, или 90,4% украинцев не согласны признать оккупированные агрессором территории частью Российской Федерации, еще 73,8% против отказа вступления Украины в НАТО, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова.



Согласно опросу, на территориальные уступки ради прекращения войны готовы пойти менее 5% украинцев. Готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразили несколько больше - 18% украинцев.



На сокращение ВСУ в мирное время, которое якобы обсуждалось в Стамбуле в 2022 году, готовы согласиться не более 13% украинцев.



Предоставить русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации в угоду Кремлю готовы не более 17-18% опрошенных.



Несколько большую готовность идти на уступки (кроме территориальных) демонстрируют респонденты на Юге и немного в большей степени - на Востоке. Однако даже в этих регионах большинство опрошенных считает неприемлемыми любые из рассматриваемых уступок.



Опрос проведен методом face-to-face по стратифицированной многоступенчатой выборке. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения исследуемых территорий по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





