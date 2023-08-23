

Идентифицированы 27 из 29 найденных погибших в зоне стихии

23.08.2023 13:57





По заявлению государственного поверенного в Рача-Лечхуми-Квемо Сванети Папуны Маргвелидзе, идентифицированы 27 из 29 найденных погибших в зоне стихийного бедствия в Шови.



По его же информации, в настоящее время ведутся поиски четырех пропавших граждан.



Как отметил Маргвелидзе в беседе с журналистами, Национальное агентство окружающей среды и группа геологов периодически проводят мониторинг гор и вершин.



«Поисковые работы ведутся в непрерывном режиме, как на территории курорта Шови, т.е. в эпицентре стихии, так и в руслах рек Чанчахи и Риони. Периметр поисковых работ увеличен до Амбролаури. Найдено 29 тел пропавших граждан, поиски 4 человек продолжаются. Проведена идентификация 27 из 29 найденных погибших. Периодически осуществляется мониторинг на горах, вершинах. В этом мониторинге участвуют Национальное агентство окружающей среды и группа геологов и экспертов», - заявил Папуна Маргвелидзе.









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