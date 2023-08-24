

Участники флешмоба развернули 32-метровый флаг Украины в Тбилиси

24.08.2023 11:03





В Тбилиси 23 августа состоялся флешмоб, посвященный Дню государственного флага Украины – его участники развернули на Мосту Мира 32-метровый украинский флаг.



Отмечается, что 32 — это символическое число, означающее годы независимости Украины.



Во флешмобе приняли участие проживающие в Грузии беженцы из Украины, грузинские активисты, представители неправительственных организаций и люди, поддерживающие Украину.





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