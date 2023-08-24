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Участники флешмоба развернули 32-метровый флаг Украины в Тбилиси
24.08.2023 11:03
В Тбилиси 23 августа состоялся флешмоб, посвященный Дню государственного флага Украины – его участники развернули на Мосту Мира 32-метровый украинский флаг.
Отмечается, что 32 — это символическое число, означающее годы независимости Украины.
Во флешмобе приняли участие проживающие в Грузии беженцы из Украины, грузинские активисты, представители неправительственных организаций и люди, поддерживающие Украину.
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