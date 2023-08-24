

На 22 августа текущего года, в Грузии выявлено 393 случая инфицирования ВИЧ

24.08.2023 12:09





По данным Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, по данным на 22 августа 2023 года, в Грузии зафиксировано 393 новых случая ВИЧ-инфицирования, в соответствующий период прошлого года же было выявлено 394 новых случая.



Как пояснили в Центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, всего в Центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии зарегистрировано 10 170 ВИЧ-инфицированных. Среди них 7604 мужчины и 2566 женщин. По их данным, большинство пациентов в возрасте от 29 до 39 лет.



У 4985 больных развился СПИД, 2156 пациентов скончались.



«По данным на 31 июля, АРВ (антиретровирусное) лечение получают 6284 пациента (5558+676 Абхазия). Из них 41 (32+9 (абхазские дети) — дети.



Больше всего случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Тбилиси (3830 случаев, из них 100 - иностранные граждане и 2 – не установлено); в Самегрело (1301); затем в Имерети (1227); в Аджарии (1211 ); в Абхазии (556); в Кахетии (498).



В 2023 году зарегистрированы случаи смерти 96 ВИЧ-инфицированных. В 2022 г. – 139, 2021 г. – 144, 2020 г. – 157, 2019 г. – 116, 2018 г. - 135, 2017 г. - 127, 2016 г. - 168, 2015 г. - 94, 2014 г. - 84 лиц.



Из 96 умерших 2023 году - 75 мужчин и 22 женщины.



Всего в Грузии выявлено 129 ВИЧ-инфицированных детей. Из них 76 мальчиков, 53 девочки. 32 умерли. Трое покинули страну», - говорится в информации.





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