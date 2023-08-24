

Рейтинг лучших вузов мира – на каком месте находятся университеты Грузии?

24.08.2023 13:42





Британская консалтинговая фирма в области высшего образования Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала рейтинг университетов мира — QS World University Rankings 2024. Как указано на сайте компании, в него вошли 104 страны и 1 500 университетов.



Ежегодная оценка, которая проводится уже 20-й год, основывается на анализе 17,5 млн. научных работ и экспертных мнениях более 240 тыс. преподавателей и работодателей со всего мира.



Первое место в рейтинге уже 12-й год подряд занимает Массачусетский технологический институт (MIT) в Кембридже, второе место занял Кембриджский университет, третье — Оксфордский университет.



В число 1 500 лучших университетов вошли и университеты Грузии. Это Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили (TSU) и Технический университет Грузии (GTU).



Согласно данным опубликованным на сайте QS, рейтинг TSU ухудшается второй год. В последнем рейтинге ВУЗ сейчас занимает 801–850 место, при этом в 2023 году он занимал 601–650 позицию, а в 2022 году – 571–580 место.



GTU также потерял позиции в рейтинге QS университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии [Emerging Europe & Central Asia]. В этот рейтинг вошли 400 вузов региона. Позиция GTU в этом рейтинге по годам выглядит так: 2019 год – 109 место; 2020 год – 86 место; 2021 год – 108 место и 2022 год – 118 место.



QS World University Rankings — это один из самых надежных и престижных международных рейтинговых списков, который можно разделить по регионам и отфильтровать по странам.



Общий балл престижного рейтинга определяется на основе девяти важнейших показателей: академическая репутация, репутация работодателя, соотношение преподавателей и студентов, количество цитирований на одного преподавателя, соотношение зарубежных преподавателей, соотношение иностранных студентов, а также, впервые в этом году, — международная исследовательская сеть, результаты трудоустройства и устойчивое развитие.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





