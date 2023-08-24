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Четверых членов семьи Дудашвили, погибших в Шови, похоронят 26 августа
24.08.2023 14:28
Четверо членов семьи Дудашвили, погибших в результате стихийного бедствия Шови, будут похоронены 26 августа в Тбилиси. Об этом сообщили близкие погибших.
Нато Челидзе и трое ее детей — Лука, Андрия и Анастасия Дудашвили — погибли в Шови вместе с другими людьми оказавшимися в зоне схода селя.
Панихиды пройдут 24 и 25 августа по адресу Тбилиси, улица им. Жиули Шартава №45, 3-й поезд, 9 этаж. Похоронная процессия начнется 26 августа (суббота) в храме Кашвети в 14.00 часов.
Оползень и селевые потоки сошли на курорт Шови 3 августа. Тело Анастасии Дудашвили нашли почти через 3 недели после катастрофы.
По состоянию на 24 августа на месте катастрофы найдены тела 29 человек, из них опознаны 28.
По неофициальным данным, на данный момент не найдены и/или не идентифицированы 5 человек: Заза Месхи и его двое детей, а также 4-летние Гиоргий Хорбаладзе и Гванца Бубашвили.
Официально правительство опубликовало информацию только о количестве погибших и пропавших без вести, их личные данные опубликованы не были.
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