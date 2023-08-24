

Идентифицированы 28 из 29 тел, найденных в зоне стихии

24.08.2023 15:09





По заявлению мэра Онского муниципалитета Серги Хидешели, в зоне стихии в Шови найдены тела 29 граждан, 28 из них идентифицированы.



По его словам, в отношении 4 граждан до сих пор в активном режиме продолжаются поисковые мероприятия.



«Поисковые работы продолжаются в активном режиме, как в локации стихии, так и в руслах рек Чанчахи и Риони, как на территории муниципалитета Они, так и на территории муниципалитета Амбролаури.



Пока будет хотя бы небольшой шанс, поисковые работы продолжатся», - сказал Серги Хидешели.





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