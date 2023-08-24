

Ника Гварамия награжден медалью Верховной Рады Украины

24.08.2023 16:36





Учредитель телеканала "Мтавари архи" ("Главный канал") Ника Гварамиа награжден медалью Верховной Рады Украины за заслуги перед украинским народом.



"Эту награду заслужил не только я, "Мтавари архи" и все грузинские критические СМИ!", - пишет в соцсети основатель "Мтавари архи" Ника Гварамиа.



Я очень рад и горд! Рада Украины наградила меня медалью за заслуги перед украинским народом. Я первыйгрузин, получивший эту награду, но эту награду заслужил не только я, "Мтавари архи" и все грузинские критические СМИ!, - пишет Ника Гварамиа.





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