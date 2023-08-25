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В Грузии пособие на проживание получают 181 352 лица в возрасте до 18 лет
25.08.2023 12:01
По данным на июль текущего года, в Грузии в общей сложности пособие на проживание получают 181 352 лица в возрасте до 18 лет. Информация об этом опубликована на сайте Агентства социальных услуг.
По статистике, наибольшее количество получателей пособия на проживание – 46 402 несовершеннолетних – фиксируется в Тбилиси, 30 274 получателя социальных пособий в возрасте до 18 лет приходится на Квемо Картли, а третье место по количеству несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи, занимает регион Имерети, где социальные пособия получают 19 930 лиц.
Наименьшее количество лиц в возрасте до 18 лет, получающих пособие, зарегистрировано в Рача-Лечхуми-Квемо Сванети, их общее количество там составляет 1243 лица.
Тут же следует отметить, что социальные пособия получают 48 548 детей в возрасте до 6 лет. Из них 11 616 детей зарегистрированы в Тбилиси, 8 130 – в Квемо Картли, а в Имерети социальные пособия получают 5 393 ребенка.
Кроме того, согласно статистике, 53 196 представителей возрастной группы от 6 до 18 лет включены в государственную программу по содействию занятости.
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