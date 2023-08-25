

В Шови и его окрестностях продолжаются поисковые работы - идентифицированы 28 погибших

25.08.2023 13:40





По заявлению государственного поверенного в Рача-Лечхуми-Квемо Сванети Папуны Маргвелидзе, личности 28 из 31 погибшего гражданина, найденного в зоне бедствия в Шови, идентифицированы, и они ждут ответа относительно троих погибших.



Как он отметил, в превентивных целях на территории Глола проводится очистка русла в притоках бассейна реки Чанчахи.



«Вчера в результате поисковых работ спасатели извлекли 2 тела, которые отправлены на экспертизу с целью их идентификации. На данный момент найдены тела 31 гражданина, из них идентифицированы 28, ждем ответов по идентификации 3 погибших граждан. Поисковые работы ведутся как в эпицентре катастрофы – на территории курорта Шови, так и в руслах рек Чанчахи и Риони, а также в прилегающем районе Гуматской ГЭС. В целях превенции на территории Глоли проводится очистка русла реки в притоках бассейна Чанчахи, восстановлена ​​система водоснабжения в селе Глола», - заявил Папуна Маргвелидзе.





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