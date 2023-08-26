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Cборная Грузии по баскетболу одержала победу над Кабо-Верде на чемпионате мира
26.08.2023 15:17
В дебютном матче на чемпионате мира сборная Грузии по баскетболу одержала победу над Кабо-Верде со счетом 85:60.
Сборная Грузии начала матч следующей пятеркой - Рати Андроникашвили, Тэд Макфадден, Дуда Санадзе, Торнике Шенгелия, Георгий Шермадини, но до конца матча в дебютной игре чемпионата мира смогли принять участие все 12 игроков сборной.
Матч между Грузией и Кабо-Верде состоялся на японском острове Окинава.
Следующая игра со Словенией состоится 28 августа в 15:30; а 30 августа в 12:00 национальная сборная встретится с Венесуэлой.
Сборная Грузии по баскетболу вышла на чемпионат мира впервые в своей истории.
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