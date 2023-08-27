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Вход граждан на территорию, прилегающую к Шиомгвимскому монастырю, ограничен
27.08.2023 19:34
На данный момент вход граждан на территорию, прилегающую к Шиомгвимскому монастырю, ограничен, - сообщил заместитель поверенного в крае Мцхета-Мтианети Гоча Кавтарадзе.
По его словам, геологи изучат ситуацию и будут приняты конкретные меры.
«В Мцхете, в окрестностях Шиомгвимского монастыря, с обратной стороны, с высоты 200 метров обрушилась рыхлая скальная масса, которая не причинила никакого ущерба, не застопорила дорогу и не повредила здание. На место оперативно прибыли представители правоохранительных и спасательных структур, а также представители местной и краевой администрации.
Ждем геологов, они изучат ситуацию, и мы проведем конкретное мероприятие. На данный момент въезд граждан на территорию вокруг Шиомгвимского монастыря ограничен, также в результате падения массы никто не пострадал. Панической ситуации не было, как только обрушилась рыхлая скальная масса, вход граждан в монастырь был ограничен», - заявил Гоча Кавтарадзе.
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