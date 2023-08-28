

Грузинская православная церковь сегодня отмечает Успение Пресвятой Богородицы

28.08.2023 10:35





28 августа Грузинская православная церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы (Мариамоба). В связи с этим во всех действующих храмах пройдет праздничное богослужение.



Успение Пресвятой Богородицы - один из великих двунадесятых праздников Православной церкви. В этот день Церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения Ее с Сыном. Празднику предшествовал двухнедельный Успенский пост, который начался 14 августа и закончится 28 августа.





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